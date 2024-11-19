В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение — на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину.