В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение — на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину.
Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными.
«В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь… Задержан подозреваемый», — сказал Кенни в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что предполагаемый злоумышленник — 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения).
Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения — возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).