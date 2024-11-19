Трентон
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке бездомный напал с ножом на прохожих, двое погибли

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноя — РИА Новости. Бездомный мужчина устроил поножовщину в Нью-Йорке в США, предположительно, напав на трех случайных прохожих на Манхэттене, двое мужчин погибли, женщина «борется за свою жизнь», злоумышленника арестовала полиция, сообщили правоохранители.

Источник: © РИА Новости

По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, атаки начались утром: сначала злоумышленник напал на рабочего в западной части города; спустя два часа было совершено еще одно нападение — на рыбака в восточной части города (примерно час ходьбы от одной точки до другой). Оба скончались в больнице. Впоследствии злоумышленник переместился к району, где располагается штаб-квартира ООН (пересечение 42-й улицы и 1-й авеню), и напал с ножом на женщину.

Правоохранители при этом считают нападения беспорядочными.

«В результате этих случайных нападений погибли две невинные жертвы, а еще одна борется за свою жизнь… Задержан подозреваемый», — сказал Кенни в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что предполагаемый злоумышленник — 51-летний бездомный, который уже был ранее арестован (Кенни не уточнил, за какие именно правонарушения).

Мужчину задержали неподалеку от места последнего нападения — возле турецкого постпредства при ООН и напротив штаб-квартиры ООН (пересечение 46-й улицы и 1-й авеню).