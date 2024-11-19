Трентон
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек

Губернатор региона Смирнов выразил соболезнования семье погибшего.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел днем, и полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Губернатор выразил соболезнования семье и близким пострадавшего, подчеркнув серьезность ситуации и возможные последствия таких атак для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. У женщины контузия и баротравма, она госпитализирована.