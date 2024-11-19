При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области погиб человек

В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел днем, и полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Губернатор выразил соболезнования семье и близким пострадавшего, подчеркнув серьезность ситуации и возможные последствия таких атак для гражданского населения.
Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. У женщины контузия и баротравма, она госпитализирована.