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МЧС: два человека погибли при пожаре в частном доме в Орловской области

Пожар вспыхнул на 180 квадратах.

Источник: Аргументы и факты

В Орловской области в селе Крутое произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, ещё один получил травмы.

По информации МЧС России, возгорание охватило жилой дом и хозяйственные постройки. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины, а пострадавший был передан врачам.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Для ликвидации огня, распространившегося на площади 180 квадратных метров, были задействованы 13 специалистов и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, как из-за возгорания на крыше поликлиники № 2, относящейся к ЦГКБ № 3 города Екатеринбурга, пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши.