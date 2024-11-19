МЧС: два человека погибли при пожаре в частном доме в Орловской области

В Орловской области в селе Крутое произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, ещё один получил травмы.
По информации МЧС России, возгорание охватило жилой дом и хозяйственные постройки. Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины, а пострадавший был передан врачам.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Для ликвидации огня, распространившегося на площади 180 квадратных метров, были задействованы 13 специалистов и 6 единиц техники.
Ранее сообщалось, как из-за возгорания на крыше поликлиники № 2, относящейся к ЦГКБ № 3 города Екатеринбурга, пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши.