В Швеции расследуют инциденты с кабелями связи на Балтике

«Мы можем подтвердить, что соответствующие шведские власти расследуют инциденты, — отметил он. — На фоне серьезной ситуации с безопасностью правительство очень внимательно следит за развитием событий. Абсолютно важно выяснить, почему у нас в настоящее время в Балтийском море есть два кабеля, которые не работают».