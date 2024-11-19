В Швеции расследуют инциденты с кабелями связи на Балтике

«Мы можем подтвердить, что соответствующие шведские власти расследуют инциденты, — отметил он. — На фоне серьезной ситуации с безопасностью правительство очень внимательно следит за развитием событий. Абсолютно важно выяснить, почему у нас в настоящее время в Балтийском море есть два кабеля, которые не работают».
В шведских вооруженных силах также сообщили, что следят за происходящим.
Как сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia, технические специалисты обнаружили неисправность в телекоммуникационном кабеле C-Lion1 длиной 1 173 км, проложенном по дну Балтийского моря между Хельсинки и германским городом Ростоком. Поломка обнаружена 18 ноября, причина неисправности выясняется. Кабель, который повторяет трассы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», называют важным для подключения к интернету в Финляндии, поскольку он единственный, соединяющий Суоми с Центральной Европой в направлении север-юг.
Обрыв кабеля связи между Литвой и Швецией зафиксирован литовской телекоммуникационной компанией Telia Lietuva. Обрыв произошел в воскресенье, о чем сразу же сигнализировали контрольные системы. Из-за инцидента на треть уменьшился доступ к ресурсам интернета. Вышедший из строя кабель давно находится в эксплуатации, инциденты с ним бывали и ранее.