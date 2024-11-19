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На Сигнальном проезде загорелось здание со складами и офисными помещениями

Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В Москве на северо-востоке города произошел пожар в многофункциональном здании, где располагаются офисные и складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

Возгорание произошло по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 21. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар охватил трехэтажное здание. В настоящее время пожарные работают над его локализацией и ликвидацией.

Ситуация остается под контролем, однако подробности о причинах возгорания и возможных последствиях пока не публикуются. Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее в Орловской области в селе Крутое произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, ещё один получил травмы. Возгорание охватило жилой дом и хозяйственные постройки.