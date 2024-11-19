Раскрыт новый способ кражи денег через Telegram

«Переход по ней может привести ко взлому аккаунта на “Госуслугах” с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту», — предупредил юрист.