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Жителя Актау задержали за метание петард из окна автомобиля

В социальной сети распространилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек из окна автомобиля бросает петарды в сторону полицейского пункта. В полиции региона сообщили, что водителя и его несовершеннолетнего пассажира задержали, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации lada.kz, молодой человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье автомобиля, поджег петарду и выбросил ее из окна в сторону полицейского пункта. На видеозаписи слышно, как водитель и пассажир смеются во время происходящего.

В полиции региона рассказали, что инцидент произошел 17 ноября возле полицейского пункта, расположенного в 15-м микрорайоне.

«За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности водитель привлечен к административной ответственности. Также к административной ответственности привлечены водитель вместе с пассажиром за мелкое хулиганство. Несовершеннолетний пассажир, который находился в автомобиле, помещен сотрудниками ювенальной полиции в центр адаптации несовершеннолетних».

сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по решению суда пассажир автомобиля за нарушение общественного порядка на пять суток помещен в спецприемник.