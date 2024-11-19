Жителя Актау задержали за метание петард из окна автомобиля

По информации lada.kz, молодой человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье автомобиля, поджег петарду и выбросил ее из окна в сторону полицейского пункта. На видеозаписи слышно, как водитель и пассажир смеются во время происходящего.
В полиции региона рассказали, что инцидент произошел 17 ноября возле полицейского пункта, расположенного в 15-м микрорайоне.
«За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности водитель привлечен к административной ответственности. Также к административной ответственности привлечены водитель вместе с пассажиром за мелкое хулиганство. Несовершеннолетний пассажир, который находился в автомобиле, помещен сотрудниками ювенальной полиции в центр адаптации несовершеннолетних».
В ведомстве отметили, что по решению суда пассажир автомобиля за нарушение общественного порядка на пять суток помещен в спецприемник.