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Три тела нашли в гараже Энгельсского района

Двое мужчин и женщина задохнулись в гараже под Саратовом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная находка шокировала оперативников в Энгельсском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, правоохранители нашли в гараже поселка Приволжский тела двух мужчин и женщины.

— По данным ведомства, 18 ноября 2024 года, в одном из гаражей в кооперативе «Волжанка» были обнаружены тела двух мужчин и женщины, — пишут журналисты телеканала.

Рассматривается версия, что компания могла отравиться окисью углерода. Следователи уже начали проверку и разбираются в причинах трагедии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области задержали самопровозглашенного криминального авторитета из Тулуна.