Три тела нашли в гараже Энгельсского района

Страшная находка шокировала оперативников в Энгельсском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, правоохранители нашли в гараже поселка Приволжский тела двух мужчин и женщины.
— По данным ведомства, 18 ноября 2024 года, в одном из гаражей в кооперативе «Волжанка» были обнаружены тела двух мужчин и женщины, — пишут журналисты телеканала.
Рассматривается версия, что компания могла отравиться окисью углерода. Следователи уже начали проверку и разбираются в причинах трагедии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области задержали самопровозглашенного криминального авторитета из Тулуна.