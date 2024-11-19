20-летний парень пытался убить своего отца топором в поселке Мокроус

Сына подозревают в покушении на отца в Федоровском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной СК, все произошло в поселке Мокроус 17 ноября. 20-летний парень распылил «перцовку» в лицо своего 45-летнего отца.
— После чего пытался ударить его по голове топором. Однако из-за того, что мужчина сопротивлялся, у молодого человека не получилось попасть, — пишут журналисты телеканала.
Что стало причиной, пока неизвестно. Следователи сейчас активно собирают доказательства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске заключенному хотели передать партию мобильников. Сверток перекинули на территорию ИК-32, но правоохранители нашли его быстрее.