20-летний парень пытался убить своего отца топором в поселке Мокроус

Сына подозревают в покушении на отца в Федоровском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной СК, все произошло в поселке Мокроус 17 ноября. 20-летний парень распылил «перцовку» в лицо своего 45-летнего отца.