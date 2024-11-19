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20-летний парень пытался убить своего отца топором в поселке Мокроус

Сын брызнул «перцовкой» в отца и хотел ударить топором под Саратовом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сына подозревают в покушении на отца в Федоровском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной СК, все произошло в поселке Мокроус 17 ноября. 20-летний парень распылил «перцовку» в лицо своего 45-летнего отца.

— После чего пытался ударить его по голове топором. Однако из-за того, что мужчина сопротивлялся, у молодого человека не получилось попасть, — пишут журналисты телеканала.

Что стало причиной, пока неизвестно. Следователи сейчас активно собирают доказательства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске заключенному хотели передать партию мобильников. Сверток перекинули на территорию ИК-32, но правоохранители нашли его быстрее.