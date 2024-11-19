В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Однако другой БПЛА упал на трассе в Белокалитвинском районе, что привело к взрыву. В результате инцидента водитель грузового автомобиля «Газель», который остановился на трассе для отдыха, получил осколочное ранение. Пострадавший житель Волгограда был доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.