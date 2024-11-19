В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку со стороны Украины, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его данным, один беспилотный летательный аппарат был уничтожен около полуночи в районе Таганрога. В результате его падения разрушений зафиксировано не было.
Однако другой БПЛА упал на трассе в Белокалитвинском районе, что привело к взрыву. В результате инцидента водитель грузового автомобиля «Газель», который остановился на трассе для отдыха, получил осколочное ранение. Пострадавший житель Волгограда был доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
Слюсарь также отметил, что средства ПВО продолжают работать над отражением воздушной атаки, ситуация находится под контролем.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией региона.