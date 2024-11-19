Двухэтажный частный дом тушили несколько часов в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны МЧС 10 раз реагировали на возгорания, в жилом секторе из них произошло пять. Погибших не было. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске в 18:01 стало известно о пожаре в частном доме на улице Объединенная. Когда на место приехали спасатели, огонь уже охватил крышу на кирпичном двухэтажном строении. В 18:58 открытое горение ликвидировали, эвакуировав один газовый баллон.
«Выгорели комнаты на первом и втором этажах. В 23:09 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, установлением причин занимаются дознаватели МЧС России. На месте работали 28 человек и восемь единиц техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Термических аномалий не зарегистрировано. Пожарные тушили пал сухой травы на 100 метрах по фронту. На ликвидацию последствий ДТП специалисты выезжали пять раз.