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Пожар случился в пятиэтажке в Караганде: есть погибший и пострадавшие

Этой ночью в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел в пятиэтажке в 12 микрорайоне — огонь охватил мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 квадратных метров.

Отмечается, что ситуацию осложняло сильное задымление. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Троих человек, находившихся в горящей квартире, огнеборцы вынесли на воздух, используя специальные колпаки.

«Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Один пострадавший был госпитализирован после оказания помощи бригадой экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф, а второй отпущен после осмотра», — говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.

пожары
МЧС