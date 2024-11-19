Пожар случился в пятиэтажке в Караганде: есть погибший и пострадавшие

«Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Один пострадавший был госпитализирован после оказания помощи бригадой экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф, а второй отпущен после осмотра», — говорится в сообщении.