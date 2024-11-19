Пожар случился в пятиэтажке в Караганде: есть погибший и пострадавшие

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел в пятиэтажке в 12 микрорайоне — огонь охватил мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 квадратных метров.
Отмечается, что ситуацию осложняло сильное задымление. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Троих человек, находившихся в горящей квартире, огнеборцы вынесли на воздух, используя специальные колпаки.
«Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Один пострадавший был госпитализирован после оказания помощи бригадой экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф, а второй отпущен после осмотра», — говорится в сообщении.
Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.