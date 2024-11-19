Пенсионеру из Хабаровска вернут 1,4 млн рублей, похищенные мошенниками

В прокуратуру г. Хабаровска обратился 65-летний местный житель, признанный потерпевшим от действий мошенников.
В декабре 2022 года пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке хищения денежных средств. Для предотвращения мошеннических действий по указанию неизвестного потерпевший оформил кредит и перевел 1,4 млн рублей на банковские счета третьих лиц.
По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в ходе расследования удалось установить личность владельцев банковских счетов, на которые переведены деньги. Ими оказались два жителя Омской области.
С целью защиты прав пенсионера прокурором направлено в суд исковое заявление о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Заочным решением Кировского районного суда г. Омска требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.