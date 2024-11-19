Пенсионеру из Хабаровска вернут 1,4 млн рублей, похищенные мошенниками

В декабре 2022 года пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке хищения денежных средств. Для предотвращения мошеннических действий по указанию неизвестного потерпевший оформил кредит и перевел 1,4 млн рублей на банковские счета третьих лиц.