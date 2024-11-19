Один из начальников «Приморских тепловых сетей» задержан по делу об упавшей в кипяток пенсионерке

К работам бригада приступила 15 ноября. Контролировать подчинённых обвиняемый не стал, и около 10:45 в его отсутствие кипяток хлынул вниз к остановке. В образовавшуюся лужу кипятка упала 69-летняя женщина. Прохожие помогли ей выбраться, но за время нахождения в луже пенсионерка успела получить ожоги второй степени и тяжёлый ожоговый шок. Сейчас она находится в больнице.