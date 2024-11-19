Один из начальников «Приморских тепловых сетей» задержан по делу об упавшей в кипяток пенсионерке

Руководитель уже находится в статусе обвиняемого. Вина его заключается в отсутствии личного контроля выполнения работ на участке теплосети. 14 ноября 2024 года руководителю подразделения было поручено устранить повреждения напорного участка трубопровода на улице Калинина в районе автобусной остановки «Чайка». Зону производства работ предстояло огородить и поставить необходимые дорожные знаки, предупреждающие таблички и прочее, только после этого откачать горячую воду и приступить к ремонту.
К работам бригада приступила 15 ноября. Контролировать подчинённых обвиняемый не стал, и около 10:45 в его отсутствие кипяток хлынул вниз к остановке. В образовавшуюся лужу кипятка упала 69-летняя женщина. Прохожие помогли ей выбраться, но за время нахождения в луже пенсионерка успела получить ожоги второй степени и тяжёлый ожоговый шок. Сейчас она находится в больнице.
По словам очевидцев, женщина могла не заметить лужу, так как в зоне производства работ было густейшее парение, а предупреждающих знаков, очевидно, не было.
Следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу. Уголовное дело расследуется по части второй статьи 238 УК РФ — оказание услуг с нарушением требований безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
АО «ДГК» намерено оплатить пострадавшей женщине лечение и реабилитацию.