Суд арестовал имущество по делу экс-главы Федерации водного поло России

По версии стороны обвинения, Власенко в 2013 году разработал схему обогащения на программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020». Она предполагала приобретение импортного сырья с целью его переработки и производства в России на его основе готовых препаратов. Для этого чиновник обратился к представителю группы компании «Фармдискавери» Владимиру Зубкову и обещал помочь победить в тендере на приобретение зарубежных компонентов для препаратов. Бизнесмен, договорившись с соучредителями компании Владимиром Новаковским и Артемом Вашуровым, якобы согласился с предложением Власенко.