Суд арестовал имущество по делу экс-главы Федерации водного поло России

«Суд наложил обеспечительные меры на имущество фигурантов дела Власенко. Арестованы автомобили, объекты недвижимости и иное имущество подсудимых. Общая стоимость арестованного имущества превышает 150 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в ходе следственных действий по делу у обвиняемых были изъяты компьютеры и смартфоны, сейчас они фигурируют в деле как вещественные доказательства.
Подробности дела
По версии стороны обвинения, Власенко в 2013 году разработал схему обогащения на программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020». Она предполагала приобретение импортного сырья с целью его переработки и производства в России на его основе готовых препаратов. Для этого чиновник обратился к представителю группы компании «Фармдискавери» Владимиру Зубкову и обещал помочь победить в тендере на приобретение зарубежных компонентов для препаратов. Бизнесмен, договорившись с соучредителями компании Владимиром Новаковским и Артемом Вашуровым, якобы согласился с предложением Власенко.
После этого, как утверждает сторона обвинения, фигуранты дела обратились к бывшему руководителю Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольге Колотиловой и экс-заместителю главы этого департамента Ольге Покидышевой. Те помогли структурам, входящим в «Фармдискавери», победить на внутриминистерских тендерах.
Таким образом, по версии обвинения, с 2013 по 2014 год участники преступной схемы получили 450 млн рублей из средств госпрограммы. При этом деньги фигуранты дела якобы присвоили себе, а госконтракты на поставку препаратов исполнены не были.
Новаковский ранее признал вину, его дело было выделено в отдельное производство. Он дал показания на других обвиняемых. В декабре он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 5 месяцев. Ранее Новаковский содержался в СИЗО, его отпустили, засчитав в срок наказания время, проведенное в изоляторе.
Зубков умер в СИЗО. В процессе участвует его вдова Эльмира, которая хочет добиться оправдания для мужа уже после его смерти. Власенко, Покидышева, Колотилова, Вашуров содержатся под домашним арестом. При этом Власенко и бывшие высокопоставленные чиновницы вину не признают. Минпромторг признан по данному уголовному делу потерпевшим.
Власенко 56 лет, он является бывшим президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. С 2005 по 2010 год был советником президента Олимпийского комитета России, входил в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, был членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и международной комиссии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.