Инцидент с обрушением столба в Приморье обошёлся без привлечения МЧС

«С момента поступления обращения была организована оперативная выездная группа, которая прибыла на место ЧП. В результате проведенной проверки сотрудники компании подтвердили, что опорный столб принадлежит “Ростелекому”. Падение конструкции произошло в результате налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Мероприятия по ликвидации последствий происшествия были выполнены в кратчайшие сроки. На данный момент все элементы телекоммуникационной инфраструктуры восстановлены. Ущерб хозяйке автомобиля будет компенсирован за счёт провайдера. Инцидент не оказал негативного влияния на качество связи в соседних домах. Плановые работы по обновлению устаревших столбов проводятся по всему Приморскому краю ежегодно. В 2024 году “Ростелеком” заменил и отремонтировал 1762 опоры для воздушных линий связи», — подчеркнули специалисты Приморского филиала ПАО «Ростелеком».