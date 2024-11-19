Инцидент с обрушением столба в Приморье обошёлся без привлечения МЧС

В редакцию ИА DEITA.RU обратилась женщина с просьбой помочь разобраться в ситуации. В Кировском районе Приморья столб упал на автомобиль, в результате чего семья оказалась отрезана от внешнего мира. Семья состоит из молодой женщины с двумя детьми и пожилой родственницей, страдающей онкологическим заболеванием.
Провода упавшего столба перекрыли выход из дома, создав опасную обстановку. Полиция прибыла на место и зафиксировала происшествие. Также на место прибыли представители энергетической компании, которые сообщили, что упавший столб не находится в их ведении.
По словам женщины, обратившейся в редакцию, представитель администрации пгт Кировский рекомендовал женщине обратиться в МЧС, оплатить их услуги и затем решать вопрос через судебные инстанции. Подобный подход как минимум вызывает вопросы.
«Требую срочных разъяснений и оперативного вмешательства соответствующих служб для разрешения сложившейся кризисной ситуации», — отмечает женщина в своём обращении в редакцию ИА DEITA.RU.
«Нужно оплатить работу администрации, чтобы она посоветовала оплатить работу МЧС…», — мрачно замечают пользователи Сети в комментариях к публикации.
Представители энергетической компании предположили, что столб, доставивший столько неудобств семье, принадлежит компании «Ростелеком». Действительно, столб находится в ведении указанной компании, сотрудники которой сработали оперативно.
«С момента поступления обращения была организована оперативная выездная группа, которая прибыла на место ЧП. В результате проведенной проверки сотрудники компании подтвердили, что опорный столб принадлежит “Ростелекому”. Падение конструкции произошло в результате налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Мероприятия по ликвидации последствий происшествия были выполнены в кратчайшие сроки. На данный момент все элементы телекоммуникационной инфраструктуры восстановлены. Ущерб хозяйке автомобиля будет компенсирован за счёт провайдера. Инцидент не оказал негативного влияния на качество связи в соседних домах. Плановые работы по обновлению устаревших столбов проводятся по всему Приморскому краю ежегодно. В 2024 году “Ростелеком” заменил и отремонтировал 1762 опоры для воздушных линий связи», — подчеркнули специалисты Приморского филиала ПАО «Ростелеком».