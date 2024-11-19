Житель Шарыповского района угнал чужой внедорожник и совершил аварию

Житель Шарыповского района осужден за угон дорогого внедорожника. В краевой полиции рассказали, что задержали его в октябре прошлого года сотрудники ДПС, которые несли службу в районе поселка Слизнево, недалеко от Красноярска.
К инспекторам обратилась владелица автомобиля «Киа» и рассказала, что попала в ДТП, которое устроила «Тойота Лэнд Крузер». Столкнулась с ее иномаркой, потом водитель скрылся прочь с места происшествия.
Госавтоинспекторы быстро обнаружили виновника, а тот, заметив спецавтомобиль с мигалками, надавил на газ. Погоня длилась несколько километров и завершилась позорным съездом нарушителя в кювет.
Когда его задержали, выяснилось: 19-летний гражданин не имел прав на управление легковым автомобилем — раз, был пьян (алкотест показал 0,70 мг/л) — два. Да еще и оказался угонщиком — три. На место прибыл настоящий владелец и рассказал: внедорожник ценой 7 миллионов рублей у него угнали прямо со двора дома в Овсянке. Лихач работал у него, помогал со строительством.
За то, что молодой человек приглядел автомобиль просто покататься, без умысла продать и поживиться, ему дали три года наказания условно.