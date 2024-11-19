Житель Шарыповского района угнал чужой внедорожник и совершил аварию

Когда его задержали, выяснилось: 19-летний гражданин не имел прав на управление легковым автомобилем — раз, был пьян (алкотест показал 0,70 мг/л) — два. Да еще и оказался угонщиком — три. На место прибыл настоящий владелец и рассказал: внедорожник ценой 7 миллионов рублей у него угнали прямо со двора дома в Овсянке. Лихач работал у него, помогал со строительством.