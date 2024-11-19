Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Прения сторон у суда заняли два полноценных дня заседаний. В своих позициях генпрокуратура продолжала настаивать на законности иска, а также, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были доведены до конца, а значит, земли получены незаконно. Кроме того, в ходе заседаний истец указывал, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости.