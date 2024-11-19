Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — сказал собеседник агентства.
Прения сторон у суда заняли два полноценных дня заседаний. В своих позициях генпрокуратура продолжала настаивать на законности иска, а также, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были доведены до конца, а значит, земли получены незаконно. Кроме того, в ходе заседаний истец указывал, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости.
В свою очередь ответчики настаивали на законности сделки, что земельные участки выбыли из владения государством, так как были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что «правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года», а сделка проведена в полном соответствии с законом.
В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения — ФГУП Клинический санаторий «Барвиха» и ФГБУ «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» — и организация «Кантри-Про» вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы «Майендорф» и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому «занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку». Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу проходят бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
Барвиха и Жуковка — часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков — одна из самых высоких.