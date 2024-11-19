Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи

Копайгородского заключили под стражу 25 сентября. Свою вину он не признает. Ранее его защита сообщала, что вменяемые земельные участки были подарены фонду «Дети Донбасса» и что в доме на данном участке сейчас проживают дети, которые лишились своих родителей в ходе СВО. Также, по словам адвокатов, Копайгородский не получил выгоду при операции с земельным участком. Обвинение в адрес их подзащитного они считают абсурдным, а возбуждение уголовного дела — незаконным.