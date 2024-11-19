Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи

«Сумма вменяемых участков составляет 3,7 миллиона рублей. Они арестованы. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц. Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вменённого ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз», — сказал адвокат.
По словам Зайцева, такое решение является незаконным и подлежит отмене.
Ранее Мещанский суд Москвы сообщил о наложении ареста на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги, родственников и третьих лиц. Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе, путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на него.
Копайгородского заключили под стражу 25 сентября. Свою вину он не признает. Ранее его защита сообщала, что вменяемые земельные участки были подарены фонду «Дети Донбасса» и что в доме на данном участке сейчас проживают дети, которые лишились своих родителей в ходе СВО. Также, по словам адвокатов, Копайгородский не получил выгоду при операции с земельным участком. Обвинение в адрес их подзащитного они считают абсурдным, а возбуждение уголовного дела — незаконным.
Кроме того, столичный суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Янину. Ей вменяют то же, что и Копайгородскому. Виновной она себя также не считает. Адвокат Зайцев добавил, что у Копайгородских есть несовершеннолетние дети, двое из которых совсем маленькие и нуждаются в воспитании и заботе родителей.