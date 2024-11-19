В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина

«Пятнадцатого ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в отсутствие его контроля, произошел разлив горячей воды на поверхность грунта и остановку общественного транспорта “Чайка”. В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Последняя упала в скопившуюся на грунте горячую воду, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.