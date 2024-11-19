В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина

«Следственными органами СКР по Приморскому краю задержан начальник Восточного района структурного подразделения “Приморские тепловые сети” АО “Дальневосточная генерирующая компания”. Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при ремонте трубопровода (часть 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность: оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки и прочее.
«Пятнадцатого ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в отсутствие его контроля, произошел разлив горячей воды на поверхность грунта и остановку общественного транспорта “Чайка”. В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Последняя упала в скопившуюся на грунте горячую воду, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.