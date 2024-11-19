Под Самарой иномарка насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло в Самарской области вечером 18 ноября. Около 18.20 в селе Домашкино Кинельского района на улице Винновка автомобиль Renault сбил пешехода. За рулем иномарки находился 46-летний мужчина.
— На месте происшествия погиб пешеход, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сколько лет было погибшему, неизвестно. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах, которые привели к трагедии.
А в Самаре иномарка 18 ноября сбила женщину на пешеходном переходе. К счастью, она осталась жива и отделалась легкими травмами: врачи назначили ей амбулаторное лечение.