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Под Самарой иномарка насмерть сбила пешехода

В Самарской области мужчина погиб под колесами машины.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Смертельное ДТП произошло в Самарской области вечером 18 ноября. Около 18.20 в селе Домашкино Кинельского района на улице Винновка автомобиль Renault сбил пешехода. За рулем иномарки находился 46-летний мужчина.

— На месте происшествия погиб пешеход, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сколько лет было погибшему, неизвестно. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах, которые привели к трагедии.

А в Самаре иномарка 18 ноября сбила женщину на пешеходном переходе. К счастью, она осталась жива и отделалась легкими травмами: врачи назначили ей амбулаторное лечение.