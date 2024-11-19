В Башкирии осужден житель Москвы за участие в мошенничестве

Судом установлено, что в июне 2024 года он позвонил пожилой женщине Башкирии, представился сотрудником полиции и сообщил о ДТП с участием ее внучки. Предложил передать деньги «для урегулирования вопроса об ответственности».
Еще одна женщина согласилась передать более 14 тысяч долларов США для своей сестры, якобы совершившей ДТП.
Для получения денег мужчина приехал домой к этим двум женщинам и получил от них в общей сложности около 1,5 млн рублей.
«Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Ранее он уже был судим за аналогичные деяния», — добавили в пресс-службе МВД Башкирии.
Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Мужчина взят под стражу в зале суда.
Материалы уголовного дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.