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Минимальный набор продуктов в Башкирии оценен в 5,8 тысяч рублей

Стало известно, сколько стоит минимальный набор продуктов на человека в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько стоит в Башкирии минимальный набор продуктов, необходимый человеку. Согласно аналитике республиканских статистиков, его стоимость уменьшилась на 0,6% и в октябре составляла 5 841 рубль.

Самый дорогой минимальный набор зафиксирован в Уфе. За него придется отдать 5 930 рублей. В других крупных городах Башкирии (Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске) стоимость набора варьируется от 5,5 до 5,7 тысяч рублей.

Напомним, что в минимальный набор входит 33 наименования продуктов, в том числе рыба, масло, мясо, молоко, овощи и фрукты.

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