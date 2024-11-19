У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей

В сентябре сообщалось, что Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей — основой долг, более 2,5 миллиона — исполнительский сбор.
Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости, учредителем компании, основным видом деятельности которой является «деятельность в области права», значится Пашаев. При этом 18 ноября счета компании попали под блокировку за неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности. А размер отрицательного сальдо составил 25 286 рублей.
Кроме того, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Пашаев задолжал по налогам 707 258 рублей.
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа «королевы марафонов».
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата «мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов». Вскоре его лишили адвокатского статуса.