В жесткой аварии легковушек в Уфе погибла 22-летняя девушка

В Уфе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. На проспекте Октября около дома № 147 столкнулись «Рено Логан» и «Лада Калина». Аварию не пережила молодая девушка.
Как рассказали в УГЗ Уфы, машины так сильно деформировались из-за удара, что спасателям пришлось доставать из салона людей специальной техникой. Из искореженного отечественного авто сотрудники спасотряда вытащили водителя и доставили его в больницу. Пассажирка «Лады Калина» погибла на месте. Ей было 22 года.
— Причина и обстоятельства аварии выясняются, — заключили в УГЗ.