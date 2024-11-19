Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жесткой аварии легковушек в Уфе погибла 22-летняя девушка

На проспекте Октября в Уфе произошло смертельное ДТП.

Источник: УГЗ Уфы

В Уфе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. На проспекте Октября около дома № 147 столкнулись «Рено Логан» и «Лада Калина». Аварию не пережила молодая девушка.

Как рассказали в УГЗ Уфы, машины так сильно деформировались из-за удара, что спасателям пришлось доставать из салона людей специальной техникой. Из искореженного отечественного авто сотрудники спасотряда вытащили водителя и доставили его в больницу. Пассажирка «Лады Калина» погибла на месте. Ей было 22 года.

— Причина и обстоятельства аварии выясняются, — заключили в УГЗ.