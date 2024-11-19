В жесткой аварии легковушек в Уфе погибла 22-летняя девушка

Как рассказали в УГЗ Уфы, машины так сильно деформировались из-за удара, что спасателям пришлось доставать из салона людей специальной техникой. Из искореженного отечественного авто сотрудники спасотряда вытащили водителя и доставили его в больницу. Пассажирка «Лады Калина» погибла на месте. Ей было 22 года.