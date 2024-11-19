Сотрудники полиции ищут пропавшую 45-летнюю женщину в Иркутске

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, полное телосложение, волосы короткие пепельного цвета, глаза карие. Женщина была одета в чёрную футболку и брюки такого же цвета. Также на ней была чёрная куртка на молнии чуть выше колена с подкладкой кремового цвета, туфли красного цвета на шнурках. Из особых примет — татуировка на спине в виде цветка.