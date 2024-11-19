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Сотрудники полиции ищут пропавшую 45-летнюю женщину в Иркутске

Женщина могла уехать в Крым.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске и Иркутском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую Татьяну Околелову. По одной из версий, женщина могла уехать в Крым. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«С заявлением о розыске 45-летней женщины обратилась её знакомая. Она рассказала, что Татьяна перестала выходить на связь с 9 ноября. Последний раз ее видели в Ленинском районе города в микрорайоне Березовый», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, полное телосложение, волосы короткие пепельного цвета, глаза карие. Женщина была одета в чёрную футболку и брюки такого же цвета. Также на ней была чёрная куртка на молнии чуть выше колена с подкладкой кремового цвета, туфли красного цвета на шнурках. Из особых примет — татуировка на спине в виде цветка.

Все, кто видел или что-либо слышал о пропавшей Татьяне Околеловой, сообщить в отделение полиции.