Сотрудники полиции ищут пропавшую 45-летнюю женщину в Иркутске

В Иркутске и Иркутском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую Татьяну Околелову. По одной из версий, женщина могла уехать в Крым. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«С заявлением о розыске 45-летней женщины обратилась её знакомая. Она рассказала, что Татьяна перестала выходить на связь с 9 ноября. Последний раз ее видели в Ленинском районе города в микрорайоне Березовый», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, полное телосложение, волосы короткие пепельного цвета, глаза карие. Женщина была одета в чёрную футболку и брюки такого же цвета. Также на ней была чёрная куртка на молнии чуть выше колена с подкладкой кремового цвета, туфли красного цвета на шнурках. Из особых примет — татуировка на спине в виде цветка.
Все, кто видел или что-либо слышал о пропавшей Татьяне Околеловой, сообщить в отделение полиции.