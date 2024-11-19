На пожаре в Татарстане погиб мужчина. Трагедия произошла в деревне Тонгузино Заинского района.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, горели частной жилой дом и веранда. Пожарные справились с огнем на площади 28 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций они обнаружили тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Ранее мы сообщали, что во время пожара в Набережных Челнах женщина спрыгнула с балкона.