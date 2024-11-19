Адвокат рассказал об арестованном имуществе бывшего мэра Сочи

Как сообщил РИА Новости адвокат экс-чиновника Павел Зайцев, сумма наложенного ареста на имущество Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто раз превышает сумму ущерба по уголовному делу. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц.