Адвокат рассказал об арестованном имуществе бывшего мэра Сочи

Как сообщил РИА Новости адвокат экс-чиновника Павел Зайцев, сумма наложенного ареста на имущество Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто раз превышает сумму ущерба по уголовному делу. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц.
По словам Зайцева, такое решение является незаконным и подлежит отмене.
Напомним, Копайгородский и его жена обвиняются в растрате. Вину супруги не признают.
Ранее суд назначил Янине Копайгородской домашний арест на два месяца, до 12 января 2025 года. 18 ноября стало известно, что адвокат Копайгородской Елизавета Меткина обжаловала назначение ей домашнего ареста.
Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская заявила, что подарила спорный участок благотворительному фонду, который помогает детям. Речь идет об участке, который, как заявило следствие, приобретен за рыночную стоимость в 7 млн рублей при кадастровой в 1,7 млн.