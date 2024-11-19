КНБ доставил в Казахстан подозреваемого в терроризме

Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок, после чего перебрался в Турцию, где его задержали полицейские.
«Установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность. В отношении фигуранта КНБ проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса “Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности”. С санкции суда он взят под стражу».
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.