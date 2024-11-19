14-летняя девочка в хиджабе ушла из дома и не вернулась в Екатеринбурге

А Екатеринбурге полицейские приступили к поискам 14-летней Бибизулхии Еровой, которая ушла из дома на улице Металлургов, 32а, днем 18 ноября и до настоящего времени не вернулась.
«На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Приметы девочки: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные, длинные. Была одета в черный хиджаб, черную длинную куртку и черные ботинки.
Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефонам: