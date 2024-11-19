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14-летняя девочка в хиджабе ушла из дома и не вернулась в Екатеринбурге

К поискам ребенка приступили полицейские.

Источник: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу

А Екатеринбурге полицейские приступили к поискам 14-летней Бибизулхии Еровой, которая ушла из дома на улице Металлургов, 32а, днем 18 ноября и до настоящего времени не вернулась.

«На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Приметы девочки: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные, длинные. Была одета в черный хиджаб, черную длинную куртку и черные ботинки.

Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефонам: 8 (343) 356−42−09, на линию 102 или 112.