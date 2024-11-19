Через окошко хабаровчанин проник в аптеку и похитил из кассы деньги

В полицию за помощью обратилась представительница фармацевтической сети. Со слов потерпевшей, накануне происшествия она заступила на смену. Вечером сотрудница закрыла входную дверь в помещении аптеки, а окно для обслуживания посетителей оставила открытым. В ночное время женщина легла отдохнуть, вдруг услышала шорох и увидела около кассовой зоны злоумышленника. Провизор попыталась остановить мужчину, однако подозреваемый похитил из кассы 13 тысяч рублей и скрылся через окно.