Через окошко хабаровчанин проник в аптеку и похитил из кассы деньги

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли грабеж денежных средств из аптечного пункта, сообщает ИА AmurMedia.
В полицию за помощью обратилась представительница фармацевтической сети. Со слов потерпевшей, накануне происшествия она заступила на смену. Вечером сотрудница закрыла входную дверь в помещении аптеки, а окно для обслуживания посетителей оставила открытым. В ночное время женщина легла отдохнуть, вдруг услышала шорох и увидела около кассовой зоны злоумышленника. Провизор попыталась остановить мужчину, однако подозреваемый похитил из кассы 13 тысяч рублей и скрылся через окно.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники городского отдела полиции № 1 задержали 43-летнего жителя Индустриального района. Ранее задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Мужчина работает грузчиком на предприятии. Похищенные денежные средства он успел потратить на покупку алкогольной продукции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.