В Тольятти вынесен приговор по делу о продаже контрафактного табака на 5,7 млн рублей

Подсудимому назначен штраф в размере 600 тыс. руб. Также в доход государства конфискованы принадлежащие фигуранту дела автомобиль 2013 года выпуска и сотовый телефон Iphone 11. Приговор не вступил в законную силу.
Суд установил, что в 2023 году обвиняемый арендовал два гаража в ГСК № 131 «Резерв» и ПЭГК-74 «Транспортник» и хранил в них безакцизный табак иностранного и российского производства. Товар был куплен у неустановленных лиц.
После этого на собственном автомобиле Volkswagen Jetta подсудимый перевозил продукцию и сдавал ее на продажу в розничную сеть. Также запрещенный табак продавался жителям города.
Полиция изъяла из гаражей 48 тыс. пачек безакцизных сигарет на общую сумму 5,7 млн руб. Во время судебного следствия фигурант дела признал свою вину.