В Краснокамском округе спасатели нашли тело уплывшего на лодке рыбака

В Краснокамском округе спасатели обнаружили тело рыбака, который выпал из лодки и пропал на реке Кама. Подробности рассказали в Пермской краевой службе спасения.
9 ноября осуществлен выезд поисково-спасательной группы для участия в поиске утонувшего мужчины. Сообщалось, что около девяти утра 8 ноября рыбак уплыл на лодке, а в 14.35 на Каме в районе Краснокамска обнаружили пустую лодку. Во время поисковых работ спасатели совместно с родственниками нашли тело утонувшего мужчины, которое в последующем передано сотрудникам полиции.
Жителям Прикамья напоминают, что лед на реках и водоемах только начал формироваться, но из-за температурных качелей он еще непрочный и слишком хрупкий. Поэтому не следует выходить на лед в период его становления, особенно в темное время суток.
Пермская краевая служба спасения просит жителей соблюдать меры безопасности, находясь на воде и рядом с ней. В частности, при ловле с лодки необходимо быть более осторожными и иметь спасательный жилет. Также рекомендуется воздержаться от использования маломерных судов в завершающий период навигации, особенно в период появления ледостава на реках и озерах.