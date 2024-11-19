В Краснокамском округе спасатели нашли тело уплывшего на лодке рыбака

Пермская краевая служба спасения просит жителей соблюдать меры безопасности, находясь на воде и рядом с ней. В частности, при ловле с лодки необходимо быть более осторожными и иметь спасательный жилет. Также рекомендуется воздержаться от использования маломерных судов в завершающий период навигации, особенно в период появления ледостава на реках и озерах.