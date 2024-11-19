Глава СК Бастрыкин вновь потребовал доклад о нападении на свердловскую школьницу

«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко повторный доклад об установленных следствием обстоятельствах», — заявили в ведомстве.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако и. о. заместителя прокурора Нижнесергинского района Андрей Матвеев отменил постановление. Следователи попытались обжаловать решение, но это не принесло результатов. Позже региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Помимо этого, возбуждено еще одно дело по статье о халатности.
По версии следствия, утром 11 ноября 14-летний подросток в коридоре школы в Нижних Сергах подпрыгнул и пнул ногой сверстницу, которая сидела на подоконнике. Все это снимали на видео. Мальчика отправили под домашний арест до 15 января.