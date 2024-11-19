Глава СК Бастрыкин вновь потребовал доклад о нападении на свердловскую школьницу

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако и. о. заместителя прокурора Нижнесергинского района Андрей Матвеев отменил постановление. Следователи попытались обжаловать решение, но это не принесло результатов. Позже региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Помимо этого, возбуждено еще одно дело по статье о халатности.