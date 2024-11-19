В Екатеринбурге осудили сотрудников порностудии, снимавшей «горячие видео» для азиатов

Фигуранты были задержаны в июле 2023 года. Ими оказались гражданин одной из восточноазиатских республик, его земляк, а также 13 девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет — «актеры» онлайн-трансляций. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи (в основном граждане восточноазиатской республики) после соответствующей оплаты могли смотреть «горячие видео» и даже общаться с участниками роликов в видеочате. Для съемок порно были арендованы коттеджи с несколькими комнатами.