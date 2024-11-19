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Самарец получил 9,5 лет «строгача» за выращивание конопли и сбыт наркотика

Криминальный растениевод незаконно выращивал коноплю на территории частного домовладения.

Кировский районный суд Самары вынес обвинительный приговор 44-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Самарец в 2022 — 2023 годах на территории частного домовладения незаконно разводил коноплю, а после созревания собирал наркосодержащие растения. «Урожай» криминальный растениевод фасовал в пакетики из-под чая для последующего сбыта. Часть «травы» он незаконно продал потребителю.

Противоправную деятельность самарца выявили и пресекли транспортные полицейские. Из незаконного оборота было изъято более трёх килограммов растительного наркотика.

Наркоторговец осужден на девять лет шесть месяцев колонии строгого режима, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.