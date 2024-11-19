Самарец получил 9,5 лет «строгача» за выращивание конопли и сбыт наркотика

Самарец в 2022 — 2023 годах на территории частного домовладения незаконно разводил коноплю, а после созревания собирал наркосодержащие растения. «Урожай» криминальный растениевод фасовал в пакетики из-под чая для последующего сбыта. Часть «травы» он незаконно продал потребителю.