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Трагическая случайность во время охоты унесла жизнь комсомольчанина

Небрежность с карабином привела к трагической смерти.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае Комсомольским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, причинившего своему товарищу смерть по неосторожности, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

Трагедия произошла после совместной охоты, когда мужчины укладывали свои вещи в автомобиль. Подсудимый, разряжая свой карабин, забыл отсоединить магазин с боеприпасами и, не убедившись, что в направлении ствола никого нет, совершил контрольный выстрел. Пуля попала в голову его товарищу, что привело к его немедленной смерти.

Действия обвиняемого были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности, что является преступлением небольшой тяжести по статье 109 Уголовного кодекса РФ.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и заявил, что это было несчастное стечение обстоятельств, которое сильно ударило по обеим семьям. Он также обязался помогать семье потерпевшего.

Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ. Заявленный иск о компенсации морального ущерба был частично удовлетворен. Приговор вступил в законную силу.

несчастный случай