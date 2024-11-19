Трагическая случайность во время охоты унесла жизнь комсомольчанина

В Хабаровском крае Комсомольским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, причинившего своему товарищу смерть по неосторожности, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Трагедия произошла после совместной охоты, когда мужчины укладывали свои вещи в автомобиль. Подсудимый, разряжая свой карабин, забыл отсоединить магазин с боеприпасами и, не убедившись, что в направлении ствола никого нет, совершил контрольный выстрел. Пуля попала в голову его товарищу, что привело к его немедленной смерти.
Действия обвиняемого были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности, что является преступлением небольшой тяжести по статье 109 Уголовного кодекса РФ.
Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и заявил, что это было несчастное стечение обстоятельств, которое сильно ударило по обеим семьям. Он также обязался помогать семье потерпевшего.
Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ. Заявленный иск о компенсации морального ущерба был частично удовлетворен. Приговор вступил в законную силу.