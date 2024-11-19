Трагическая случайность во время охоты унесла жизнь комсомольчанина

Трагедия произошла после совместной охоты, когда мужчины укладывали свои вещи в автомобиль. Подсудимый, разряжая свой карабин, забыл отсоединить магазин с боеприпасами и, не убедившись, что в направлении ствола никого нет, совершил контрольный выстрел. Пуля попала в голову его товарищу, что привело к его немедленной смерти.