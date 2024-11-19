Уфимский врач перечислила самые полезные виды мяса

Жителям Башкирии рассказали, какое мясо считается самым полезным. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога из Уфы Эльвиры Белевой, при выборе мясных блюд стоит ориентироваться на содержание в них жиров, белков и витаминов и минералов. Немаловажно и то, как было приготовлено мясо. Лучше всего готовить его на пару или запекать.
Так, если человек хочет нарастить мышечную массу и получить отличный источник белка, то ему стоит есть куриную грудку без кожи. Также подойдет и индейка, которая богата белками и витаминами.
Постные сорта говядины могут стать частью здорового питания. В мясе содержится большое количество железа и цинка, которые нужны для поддержки иммунитета.
Также врач в беседе с UfaTime.ru обратила внимание на баранину. Такое мясо может быть богато омега-3 жирными кислотами и являться хорошим источником белка и витамина B12.
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