Уфимский врач перечислила самые полезные виды мяса

Жителям Башкирии рассказали, какое мясо считается самым полезным. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога из Уфы Эльвиры Белевой, при выборе мясных блюд стоит ориентироваться на содержание в них жиров, белков и витаминов и минералов. Немаловажно и то, как было приготовлено мясо. Лучше всего готовить его на пару или запекать.