Полиция Кубани предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

Как сообщили в полиции Кубани, злоумышленники со взломанных аккаунтов массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с «Телеграм-премиум». Если пользователь перейдет по ссылке и введет номер мобильного и пароль — аккаунт взломают.
Правоохранители просят быть бдительными, предупредить своих родных и знакомых.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на кражу средств с банковских счетов граждан. Аферисты отправляют своей жертве цветы или другой подарок, а затем, представляясь сотрудниками службы доставки, просят сообщить «код подтверждения», якобы необходимый для отчётности.