Полиция Кубани предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на кражу средств с банковских счетов граждан. Аферисты отправляют своей жертве цветы или другой подарок, а затем, представляясь сотрудниками службы доставки, просят сообщить «код подтверждения», якобы необходимый для отчётности.