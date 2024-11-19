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Полиция Кубани предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram

Новый вид мошенничества появился в Сети. Жители Краснодарского края, которые пользуются Telegram (18+) массово получают фишинговые ссылки, замаскированных под подарок, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Источник: Freepik

Как сообщили в полиции Кубани, злоумышленники со взломанных аккаунтов массово рассылают пользователям Telegram фишинговые ссылки, замаскированные под подарок с «Телеграм-премиум». Если пользователь перейдет по ссылке и введет номер мобильного и пароль — аккаунт взломают.

Правоохранители просят быть бдительными, предупредить своих родных и знакомых.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на кражу средств с банковских счетов граждан. Аферисты отправляют своей жертве цветы или другой подарок, а затем, представляясь сотрудниками службы доставки, просят сообщить «код подтверждения», якобы необходимый для отчётности.