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Опасные отходы нашли на свалке у озера в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на свалке выявили превышение ПДК нефтепродуктов.

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Ростовской области нашли превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов на незаконной свалке в 3500 тысяч квадратных метров в донской столице. Об этом рассказали представители ведомства.

Речь идёт о территории у Цыганского озера на левом берегу Дона. На свалке находятся отходы первого класса опасности. На основе материалов ведомства силовики завели уголовное дело.

Ущерб уже оценивается в 3,4 млн рублей. Владельцу участка, на котором размещены отходы, направили требование о добровольном возмещении вреда.

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