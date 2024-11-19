Опасные отходы нашли на свалке у озера в Ростове-на-Дону

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Ростовской области нашли превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов на незаконной свалке в 3500 тысяч квадратных метров в донской столице. Об этом рассказали представители ведомства.
Речь идёт о территории у Цыганского озера на левом берегу Дона. На свалке находятся отходы первого класса опасности. На основе материалов ведомства силовики завели уголовное дело.
Ущерб уже оценивается в 3,4 млн рублей. Владельцу участка, на котором размещены отходы, направили требование о добровольном возмещении вреда.