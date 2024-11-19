В Коркино работника школы обманули на 500 тысяч рублей от имени директора

В мессенджере мужчине пришло сообщение, в котором руководитель учреждения предупредил его о проверке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
На этот раз мошенники не стали изобретать новых схем, а применили старую. От имени начальника жертве сообщили, что «специалисты» проводят проверку из-за участившихся случаев мошенничества. Работника школы также попросили оказать необходимое содействие.
Следующим этапом стал звонок этих самых «специалистов», которые напугали потерпевшего тем, что с его счетами уже производятся сомнительные операции. Ему предложили перевести все деньги на другой счет, пообещав при этом, что скоро деньги вернутся к нему.
В областном полицейском Главке уточнили, что слова собеседников не вызвали сомнений у жителя Коркино и тот сделал все, что его просили. При этом ему также по видеосвязи в мессенджере позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который показал даже удостоверение. Теперь мужчину попросили никому не рассказывать о происходящем.
Работник коркинской школы понял, что попался на удочку мошенников, когда на следующий день решил перепроверить свои счета и увидел, что деньги к нему не вернулись. Все он перечислил неизвестным почти 500 тысяч рублей.