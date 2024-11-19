В Коркино работника школы обманули на 500 тысяч рублей от имени директора

В областном полицейском Главке уточнили, что слова собеседников не вызвали сомнений у жителя Коркино и тот сделал все, что его просили. При этом ему также по видеосвязи в мессенджере позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который показал даже удостоверение. Теперь мужчину попросили никому не рассказывать о происходящем.