Пастух из Аларского района украл у знакомого 54 тысячи рублей

Пастух из Аларского района потратил 54 тысячи, которые знакомый оставил ему на хранение. Известно, что 36-летний мужчина работал на одной из ферм недалеко от поселка Забитуй. В июне он решил потратить деньги приятеля и уехал в Усолье-Сибирское. Там он купил алкоголь и оставшиеся потратил на свое усмотрение. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Потерпевший сообщил о случившемся полицейским, которые установили местонахождение мужчины и выяснили, что он ранее неоднократно судим за кражу чужого имущества. В ходе следствия у него изъяты 10 тыс. рублей и возвращены владельцу. Остальную сумму подсудимый возместил в добровольном порядке, вину в совершении преступления признал, — поделились в ведомстве.
Признание вины и возмещение денег хоть и было смягчающим обстоятельством, но пастуху это не помогло. Суд отправил его в колонию строго режима на два года, с ограничением свободы на шесть месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре судебный пристав помог пенсионерке. Женщине стало плохо у здания суда, она потеряла сознание и разбила лицо. Мужчина оказал первую помощь.