Пастух из Аларского района украл у знакомого 54 тысячи рублей

Пастух из Аларского района потратил 54 тысячи, которые знакомый оставил ему на хранение. Известно, что 36-летний мужчина работал на одной из ферм недалеко от поселка Забитуй. В июне он решил потратить деньги приятеля и уехал в Усолье-Сибирское. Там он купил алкоголь и оставшиеся потратил на свое усмотрение. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.