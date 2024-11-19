В Петербурге задержаны двое подозреваемых в похищении девятиклассника

Два дня назад в полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что ее 15-летнего сына похитили с улицы Краснопрудской в Ломоносове, затолкали в машину и требовали 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Подросток отпросился позвонить матери, вышел из автомобиля и сбежал. В тот же день на Ораниенбаумском проспекте был задержан ранее судимый за грабеж 24-летний молодой человек.
18 ноября уголовный розыск Петродворцового района задержал еще двоих — 24-летнего жителя Ломоносова и его 26-летнего товарища. Первый ранее осуждался за кражи, второй — за грабеж. Оба фигуранта помещены в ИВС.