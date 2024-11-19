Новосибирца посадили на 17 лет за убийство и изнасилование девушки

В Новосибирске 30-летнего насильника признали виновным и отправили в колонию строгого режима за убийство девушки. Об этом сообщили в следственном комитете Новосибирской области 19 ноября.
По данным следствия, вечером 20 октября 2021 года пьяный 30-летний новосибирец преследовал молодую девушку от остановки общественного транспорта до дома в Ленинском районе. Представившись соседом, он обманом попал в квартиру. Там мужчина повалил пострадавшую на диван, сначала избил, изнасиловал, а затем задушил. Перед тем как скрыться с места преступления, мужчина прихватил с собой мобильный телефон стоимостью более 60 тысяч рублей.
Суд признал новосибирца виновным по ч.1 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей), п. «к» ч.2 ст. 105 УК (убийство) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК (кража), и назначил 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Ранее «Прецедент» писал, что новосибирский поселок Чистоозерное живёт в страхе за своих детей. Отсидевший 20 лет за педофилию местный житель преследовал 11-летнюю девочку. А также экс-офицера новосибирского ГИБДД обвиняют в изнасиловании детей.
Валерия ПЛЮСНИНА.