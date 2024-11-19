Новосибирца посадили на 17 лет за убийство и изнасилование девушки

По данным следствия, вечером 20 октября 2021 года пьяный 30-летний новосибирец преследовал молодую девушку от остановки общественного транспорта до дома в Ленинском районе. Представившись соседом, он обманом попал в квартиру. Там мужчина повалил пострадавшую на диван, сначала избил, изнасиловал, а затем задушил. Перед тем как скрыться с места преступления, мужчина прихватил с собой мобильный телефон стоимостью более 60 тысяч рублей.