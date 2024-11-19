Воронежцев встревожили громкие хлопки вечером 18 ноября

Воронежцев встревожили громкие хлопки вечером понедельника, 18 ноября. По словам горожан, звуки, похожие на взрывы, прозвучали уже через минуту после объявления опасности атаки беспилотников.
Как сообщало РИА «Воронеж», опасность атаки беспилотников действовала с 23:02 понедельника, 18 ноября, до 6:36 вторника, 19 ноября.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что никаких происшествий оперативными службами зафиксировано не было.
Вероятной причиной звуков являются фейерверки. В социальных сетях тем же вечером горожане жаловались на запуск салютов у торгово-развлекательного комплекса «Арена» (бульвар Победы, 23б), а также на улице Лизюкова.
Вечером воскресенья, 17 ноября, в социальных сетях также сообщали о вспышке и громком хлопке. Тогда происшествий зафиксировано тоже не было, и речь, скорее всего, шла о взрыве петарды.
Всего в ночь на вторник, 19 ноября, над территорией России было уничтожено 12 украинских БПЛА самолетного типа: 11 — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.