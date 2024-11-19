Иркутянин с сожительницей избили москвича в метро

В переходе станции метро «Павелецкая» три пассажира вступили в конфликт. Ссора быстро перешла в драку, иркутянин вместе с подругой стали колотить оппонента. Когда подошёл поезд, они вместе сели в вагон и продолжили драку уже там. Мужчине пришлось отбиваться от воинственной парочки огнетушителем.