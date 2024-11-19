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В США супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Хизер Морган, супруга россиянина Ильи Лихтенштейна, приговоренного в США к тюрьме за отмывание похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов, приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за оказание содействия супругу, сообщает газета Washington Post.

Источник: © РИА Новости

В 2023 году ведомство сообщало, что Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган признали вину в отмывании похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.

«Морган… в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов», — пишет издание.

Лихтенштейн и Морган были арестованы в феврале 2022 года. Тогда американские власти конфисковали у них около 95 тысяч украденных биткоинов с принадлежавших им криптовалютных кошельков. На момент ареста изъятые средства оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. По версии обвинения, всего чета пыталась «отмыть» свыше 119 тысяч краденых биткоинов.