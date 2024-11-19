В США супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы

В 2023 году ведомство сообщало, что Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган признали вину в отмывании похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.
«Морган… в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов», — пишет издание.
Лихтенштейн и Морган были арестованы в феврале 2022 года. Тогда американские власти конфисковали у них около 95 тысяч украденных биткоинов с принадлежавших им криптовалютных кошельков. На момент ареста изъятые средства оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. По версии обвинения, всего чета пыталась «отмыть» свыше 119 тысяч краденых биткоинов.