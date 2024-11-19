Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в Новосибирской области из-за выхода на тонкий лёд

Эти трагедии произошли в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области уже два человека погибли из-за выхода на тонкий лёд. Они провалились в холодную воду и утонули. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Уже двое мужчин в ноябре погибли. Спасатели усилили патрулирования на акваториях, предупреждая смелых рыбаков об опасности, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области идёт процесс ледостава. До 1 декабря, по прогнозам синоптиков, лёд на водоёмах ещё не окрепнет. Поэтому выходить на него категорически запрещено.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 86-летний рыбак провалился под лёд на озере в Первомайском районе Новосибирска.

несчастный случай