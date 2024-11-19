Два человека погибли в Новосибирской области из-за выхода на тонкий лёд

В Новосибирской области уже два человека погибли из-за выхода на тонкий лёд. Они провалились в холодную воду и утонули. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Уже двое мужчин в ноябре погибли. Спасатели усилили патрулирования на акваториях, предупреждая смелых рыбаков об опасности, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области идёт процесс ледостава. До 1 декабря, по прогнозам синоптиков, лёд на водоёмах ещё не окрепнет. Поэтому выходить на него категорически запрещено.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 86-летний рыбак провалился под лёд на озере в Первомайском районе Новосибирска.