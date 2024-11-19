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На Кубани двух бухгалтеров будут судить за хищение 90 млн рублей

В Армавире будут судить бывшего главного бухгалтера и бухгалтера следственного изолятора за хищение более 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год бухгалтера, имея доступ к печатям и бланкам для утверждения и согласования различных распорядительно-бухгалтерских документов, незаконно перечисляли бюджетные средства с лицевого счета УФСИН России по Краснодарскому краю на определенные расчетные счета. Так они похитили крупную денежную сумму.

Жительниц Армавира обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Прокурор Армавира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщин. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.