На Кубани двух бухгалтеров будут судить за хищение 90 млн рублей

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год бухгалтера, имея доступ к печатям и бланкам для утверждения и согласования различных распорядительно-бухгалтерских документов, незаконно перечисляли бюджетные средства с лицевого счета УФСИН России по Краснодарскому краю на определенные расчетные счета. Так они похитили крупную денежную сумму.