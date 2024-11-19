Пропавшего месяц назад 19-летнего парня из Башкирии нашли живым

В Башкирии свернули поиски 19-летнего Вадима М. из Кушнаренково. Молодой человек пропал месяц назад, 20 октября. Он облачился во все черное и ушел из дома. С тех пор он не выходил на связь с родными.
Несколько дней назад семья Вадима обратилась к волонтерам за помощью. Они опубликовали ориентировку на молодого человека в социальных сетях с просьбой помочь найти парня. Спустя сутки стало известно, что жителя Кушнаренково нашли.
— Найден. Жив, — написали волонтеры «Лиза Алерт», не раскрывая подробностей того, где все это время был Вадим М.
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